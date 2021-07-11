Громадянина Туреччини, який втік з харківського суду і ховається від Інтерполу за шахрайства в особливо великих розмірах, затримала в Києві Департамент карного розшуку спільно з управлінням ГУНП.

Поліція провела операцію із розшуку зловмисника і затримала утікача в столиці на вулиці Дегтярівській.

Співробітниками Департаменту карного розшуку спільно з управлінням карного розшуку ГУНП у Харківській області за сприяння полку поліції особливого призначення ГУНП у Харківській області із 8 липня займалися затриманням злочинця.

Тоді, після закінчення засідання суду, заарештований 47-річний громадянин Туреччини після оголошення ухвали суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, до прибуття конвою залишився без охорони. Скориставшись цим, правопорушник вибіг із зали суду та втік.

Найближчим часом правопорушника доставлять у Харків. Там його помістять у слідчий ізолятор під екстрадиційний арешт терміном до 12 місяців, а потім передадуть владі Німеччини.