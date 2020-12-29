В Подлесном Николаевской области 29 декабря около 16.00 произошло ДТП с участием рейсового микроавтобуса БАЗ сообщением Новая Одесса — Сафроновка.

По предварительным данным, его 65-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги, въехал в частный двор и упал в пустой бассейн.

На момент аварии в салоне автобуса было 15 пассажиров, в результате ДТП двое из них получили травмы — 59-летний мужчина и 61-летняя женщина.

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Под Николаевом рейсовый автобус заехал во двор и упал в бассейн / 2 фотографии

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 286 УКУ — Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Она предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

27 декабря под Киевом на Житомирской трассе произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Honda и Volvo.

В результате аварии погибли два человека. По предварительным данным, погибшие не являлись пристегнутыми ремнями безопасности