В Подлесном Николаевской области 29 декабря около 16.00 произошло ДТП с участием рейсового микроавтобуса БАЗ сообщением Новая Одесса — Сафроновка.
По предварительным данным, его 65-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги, въехал в частный двор и упал в пустой бассейн.
На момент аварии в салоне автобуса было 15 пассажиров, в результате ДТП двое из них получили травмы — 59-летний мужчина и 61-летняя женщина.
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Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 286 УКУ — Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Она предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.
27 декабря под Киевом на Житомирской трассе произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Honda и Volvo.
В результате аварии погибли два человека. По предварительным данным, погибшие не являлись пристегнутыми ремнями безопасности