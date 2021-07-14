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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

В Черкасской области произошел взрыв в доме — погиб владелец

вибух у Смілі

В Черкасской области в результате взрыва в жилом доме погиб мужчина. Трагедия произошла утром 14 июля в городе Смела.

Предварительно в доме взорвался газовый баллон, что привело к дальнейшему возгорания дома, разрушению крыши и стены.

Спасатели потушили пожар около 10.05, через час под завалами нашли тело владельца жилья.

На месте работало 14 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и три единицы техники.

Взрыв в Белогородке

В июне произошел взрыв в селе Белогородка Киевской области. Причиной чрезвычайной ситуации в многоквартирном доме стал поджог. Злоумышленник убил владельца квартиры, вырезал его сердце, а затем поджег тело, чтобы избежать наказания.

По последним данным, в результате взрыва в Белогородке пострадало 100 человек, один человек умер. 14 семей остались без жилья.

Больше о взрыве в Белогородке и деталях следствия — в материале.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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