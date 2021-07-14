У Черкаській області внаслідок вибуху в житловому будинку загинув чоловік. Трагедія сталася вранці 14 липня у місті Сміла.

Попередньо в будинку вибухнув газовий балон, що спричинило подальше загоряння будинку, руйнування даху та стіни.

Рятувальники погасили пожежу близько 10.05, через годину під завалами знайшли тіло власника житла.

На місці працювало 14 співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та три одиниці техніки.

Вибух у Білогородці

У червні стався вибух у селі Білогородка Київської області. Причиною надзвичайної ситуації у багатоквартирному будинку став підпал. Зловмисник вбив власника квартири, вирізав його серце, а потім підпалив тіло, щоб уникнути покарання.

За останніми даними, внаслідок вибуху в Білогородці постраждало 100 осіб, один чоловік помер. 14 сімей залишилися без житла.

Більше про вибух у Білогородці та деталі слідства – у матеріалі.