Устроила последнее свидание: под Коростенем школьница убила 14-летнего парня

Стало известно, кто причастен к убийству 14-летнего подростка, тело которого нашли в родном селе на Житомирщине. Подозреваемой оказалась его 15-летняя подруга.

Инцидент произошел вечером 12 июля: именно тогда родители в последний раз видели своего сына. О пропаже ребенка мать сообщила рано утром на следующий день.

После первоочередных следственных действий и нескольких часов поисков тело подростка с многочисленными ножевыми ранениями нашли в заброшенном здании.

Чтобы парня было труднее найти, убийца забросала тело кирпичами.

Что известно о подозреваемой

После сбора необходимой информации выяснилось, что главная подозреваемая — это его 15-летняя подруга из соседнего села.

В тот вечер подростки договорились о встрече в заброшенном здании. Пока неизвестно, были ли между ними романтические отношения, но встреча закончилась ссорой.

По результатам судмедэкспертизы, смерть 14-летнего парня наступила в результате ножевых ранений в грудь и шею.

На месте инцидента были обнаружены непосредственные доказательства причастности девушки к убийству, однако полиция пока не уточнила, о чем идет речь.

— Начальные показания девушки были неискренними. Она несколько раз меняла версии, поэтому мы продолжаем устанавливать мотивы совершения убийства парня. Предварительно известно, что в последнее время у нее с погибшим юношей были неприязненные отношения, — заявили правоохранители.

15-летняя девушка уже получила сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения сроком до 15 лет. Следствие по делу продолжается.