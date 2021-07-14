Влаштувала останнє побачення: під Коростенем школярка вбила 14-річного хлопця

Стало відомо, хто причетний до вбивтсва 14-річного підлітка, тіло якого знайшли у рідному селі на Житомирщині. Підозрюваною виявилася його 15-річна подруга.

Інцидент стався ввечері 12 липня: саме тоді батьки востаннє бачили свого сина. Про зникнення дитини матір повідомила рано вранці наступного дня.

Після першочергових слідчих дій та кількох годин пошуків тіло підлітка з численними ножовими пораненнями знайшли у закинутій будівлі.

Щоб хлопця було важче знайти, вбивця закидала тіло цеглою.

Що відомо про підозрювану

Після збору необхідної інформації з’ясувалося, що головна підозрювана – це його 15-річна подруга із сусіднього села.

Того вечора підлітки домовилися про зустріч у закинутій будівлі. Наразі невідомо, чи були між ними романтичні стосунки, але зустріч закінчилася сваркою.

За результатами судмедекспертизи, смерть 14-річного хлопця настала внаслідок ножових поранень в груди та шию.

На місці інциденту було виявлено безпосередні докази причетності дівчини до вбивства, однак поліція поки не уточнила, про що йдеться.

– Початкові свідчення дівчини були нещирими. Вона кілька разів змінювала версії, тому ми продовжуємо встановлювати мотиви вчинення убивства хлопця. Попередньо відомо, що останнім часом у неї із загиблим юнаком були неприязні стосунки, – заявили правоохоронці.

15-річна дівчина вже отримала повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення терміном до 15 років. Слідство у справі триває.