Избитый на Марше достоинства ЛГБТ-сообщества 5 июля оператор Общественного вещателя Грузии Илия Твалиашвили ослеп на один глаз.

Журналист говорит, что не знает, когда сможет вернуться к работе.

Илия рассказал, что во время съемки репортажа на него внезапно напали неизвестные люди с разных сторон и начали избивать.

— Я до сих пор не могу понять, как можно так безжалостно бить совершенно незнакомого человека, который ничего плохого тебе не сделал. Кто-то давил на ремень для прямых включений, кто-то бил меня ногами. Помню, что упал на землю и посыпались удары ногами в голову, — вспоминает избитый оператор.

По словам Твалиашвили, в какой-то момент он закричал от боли и потерял сознание.

14 июля в Грузии задержали еще одного подозреваемого в нападении на Илию Твалиашвили.

Всего по факту нападений на представителей СМИ во время марша ЛГБТ-сообщества задержали 21 человека, пострадали от этого беспредела 53 журналиста.

Грузія: другий побитий під час заворушень оператор осліп на одне окоhttps://t.co/rwzhXNwmAx pic.twitter.com/GEaDKJUiRB — Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 14, 2021

Смерть оператора в Грузии

11 июля оператора телекомпании Привелли Лексо Лашкараву нашли мертвым в собственном доме.

Вечером 5 июля он также пострадал от нападения во время парада и был госпитализирован, а когда выписался, то получал угрозы с требованием прекратить профессиональную деятельность.

На фоне смерти журналиста в Грузии вспыхнули массовые протесты против властей с требованием отставки правительства.