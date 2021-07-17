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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Пока взрослые смотрели телевизор: в Тернопольской области в пожаре погибла 2-летняя девочка

Пожежа в Тернопільській області

В селе Новая Могильница Тернопольской области во время пожара в курятнике, где был проведен свет и обустроена жилая комната, погибла двухлетняя девочка.

Тело ребенка пожарные нашли под кроватью после того, как потушили огонь.

Правоохранители предполагают, что девочка испугалась и спряталась туда, когда начался пожар.

По предварительной информации, пострадавшими является многодетная семья из Закарпатской области.

На момент несчастья старшие дети были на реке, четверо взрослых в доме смотрели телевизор, а самые маленькие играли во дворе.

Родители увидели, что здание горит только после того, как услышали звук, похожий на взрыв.

Причины возгорания станут известны после проведения экспертизы.

Пожежа в Тернопільській області
Пожежа в Тернопільській області
Пожежа в Тернопільській області
Пожежа в Тернопільській області
Пожежа в Тернопільській області
Пожежа в Тернопільській області
Пожежа в Тернопільській області
Пожежа в Тернопільській області
Пока взрослые смотрели телевизор: в Тернопольской области в пожаре погибла 2-летняя девочка / 4 фотографии

Сведения о событии намерены внести в Единый реестр досудебных расследований по статье Умышленное убийство с пометкой Несчастный случай.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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