В селе Новая Могильница Тернопольской области во время пожара в курятнике, где был проведен свет и обустроена жилая комната, погибла двухлетняя девочка.
Тело ребенка пожарные нашли под кроватью после того, как потушили огонь.
Правоохранители предполагают, что девочка испугалась и спряталась туда, когда начался пожар.
По предварительной информации, пострадавшими является многодетная семья из Закарпатской области.
На момент несчастья старшие дети были на реке, четверо взрослых в доме смотрели телевизор, а самые маленькие играли во дворе.
Родители увидели, что здание горит только после того, как услышали звук, похожий на взрыв.
Причины возгорания станут известны после проведения экспертизы.
Сведения о событии намерены внести в Единый реестр досудебных расследований по статье Умышленное убийство с пометкой Несчастный случай.