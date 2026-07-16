Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Евгения Хмару на должность министра обороны.

Об этом Владимир Зеленский заявил по итогам встречи с ним.

Зеленский объяснил, почему предлагает Хмару на должность министра обороны

– Только обсудили с Евгением Хмарой выполнение наших дальнобойных операций против России, обеспечение подразделений безопасности и Сил обороны Украины необходимыми средствами, – заявил Зеленский.

По его словам, важно, что есть стратегическое видение, как Украине активно действовать и дальше для защиты независимости и принуждения России к дипломатии.

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Как утверждает Зеленский, Евгений Хмара получил большой и во многом беспрецедентный опыт проведения технологических ударных операций. Именно на этом должна быть сосредоточена украинская оборона в этой войне, считает президент.

Конечно, Украина продолжит реализовывать все активные программы для развития и усиления сил обороны: от прямого финансирования боевых бригад и справедливого распределения личного состава для бригад до максимального обеспечения НРК всеми типами дронов и оперативной реализации договоренностей с партнерами, утверждает Зеленский.

Президент убежден, что реальная результативность в дальнобойности и сильная работа в безопасности, которая будет гарантировать контроль за внутренней ситуацией в Силах обороны должна стать преимуществом в должности министра обороны.

По его мнению, этому будет способствовать реальный опыт управления людьми в Центре специальных операций Альфа Службы безопасности Украины.

– Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили, – сказал Зеленский.

В то же время президент добавил, что будет обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны после соблюдения всех юридических процедур.

5 января Зеленский назначил Евгения Хмару временным исполняющим обязанности главы СБУ.

Протесты против решения об отставке Федорова с должности министра обороны

Утром 16 июля в ряде украинских городов начались мирные митинги против решения президента Владимира Зеленского не подавать повторно Михаила Федорова на должность министра обороны.

Во время пресс-брифинга Федоров заявил, что Зеленский предлагал ему стать советником, но он отказался от этого предложения.

Кроме того, Михаил Федоров подтвердил конфликт с Александром Сырским – главнокомандующим Вооруженными силами Украины. По словам Федорова, команда Министерства обороны, которое он возглавлял с января 2026 года, столкнулась с блокированием инициатив.

Сам Сырский прокомментировал отставку Федорова, подчеркнув, что необходимо сосредоточиться на войне и реализации эффективной стратегии, уже демонстрирующей конкретные результаты.

После этого Зеленский, комментируя конфликт между Федоровым и Сырским, заявил, что хотел бы единства между руководством украинской армии и Министерством обороны.

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