В течение пятницы, 17 июля, не планируется применять графики отключения электроснабжения по Украине.

Об этом сообщает ЧАО НЭК Укрэнерго в своем Telegram-канале.

Отключения света на 17 июля не будут применяться

По информации Укрэнерго, в пятницу не планируют отключать электроснабжение в разных регионах Украины.

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Утром 16 июля сообщалось, что есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях в результате российских атак дронами и артиллерией.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии постепенно снижается. Сегодня в 09:30 этот показатель был на 4,5% меньше, чем в аналогичное время в предыдущий день – в среду.

В Укрэнерго объясняют это ясной погодой во всех регионах Украины, что приводит к эффективной работе бытовых солнечных электростанций и соответствующему уменьшению объема энергопотребления из общей сети.

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