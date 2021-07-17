Пожежа в Тернопільській області

У селі Нова Могильниця Тернопільської області під час пожежі в курнику, де було проведене світло та облаштована житлова кімната, загинула дворічна дівчинка.

Тіло дитини пожежники знайшли під ліжком після того, як загасили вогонь.

Правоохоронці припускають, що дівчинка злякалася та сховалася туди, коли сталась пожежа.

За попередньою інформацією, потерпілими є багатодітна родина із Закарпатської області.

На момент нещастя старші діти були на річці, четверо дорослих у будинку дивилися телевізор, а найменші гралися на подвір’ї.

Батьки побачили, що будівля горить тільки після того, як почули звук, схожий на вибух.

Причини займання стануть відомі після проведення експертизи.

Поки дорослі дивились телевізор: на Тернопільщині в пожежі загинула 2-річна дівчинка / 4 фотографии

Відомості про подію мають намір внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Умисне вбивство з поміткою Нещасний випадок.