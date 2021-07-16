Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

В Донецке мощный взрыв: огонь был виден из центра города

Вибух газопроводу в Донецьку

В Буденновском районе оккупированного Россией города Донецк произошла разгерметизация газопровода, следом за которой начался мощный пожар.

По данным очевидцев огонь был виден из центра города.

— В 14.30 под Мушкетовским мостом прогремел взрыв. На место выехали спецслужбы. По предварительным данным никто не пострадал, — сообщил так называемый глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Местные жители также сообщают, что перед взрывом было слышно характерное шипение.

В Донецке прогремел мощный взрыв на газопроводе
В Донецке прогремел мощный взрыв на газопроводе
В Донецке прогремел мощный взрыв на газопроводе
В Донецке прогремел мощный взрыв на газопроводе
В Донецке прогремел мощный взрыв на газопроводе
В Донецке прогремел мощный взрыв на газопроводе
В Донецке прогремел мощный взрыв на газопроводе
В Донецке прогремел мощный взрыв на газопроводе
В Донецке прогремел мощный взрыв на газопроводе
В Донецке прогремел мощный взрыв на газопроводе
В Донецке прогремел мощный взрыв на газопроводе
В Донецке прогремел мощный взрыв на газопроводе
В Донецке прогремел мощный взрыв на газопроводе
В Донецке прогремел мощный взрыв на газопроводе
В Донецке прогремел мощный взрыв на газопроводе
В Донецке прогремел мощный взрыв на газопроводе
В Донецке прогремел мощный взрыв на газопроводе
В Донецке прогремел мощный взрыв на газопроводе
В Донецке прогремел мощный взрыв на газопроводе
В Донецке прогремел мощный взрыв на газопроводе
В Донецке мощный взрыв: огонь был виден из центра города / 10 фотографий

По состоянию на 18.00 возгорание было ликвидировано.

Читайте
Агент ФСБ готовил теракт в Северодонецке: ему грозит до 15 лет тюрьмы

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка