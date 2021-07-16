В Донецке прогремел мощный взрыв на газопроводе

В Буденновском районе оккупированного Россией города Донецк произошла разгерметизация газопровода, следом за которой начался мощный пожар.

По данным очевидцев огонь был виден из центра города.

— В 14.30 под Мушкетовским мостом прогремел взрыв. На место выехали спецслужбы. По предварительным данным никто не пострадал, — сообщил так называемый глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Местные жители также сообщают, что перед взрывом было слышно характерное шипение.

В Донецке мощный взрыв: огонь был виден из центра города / 10 фотографий

По состоянию на 18.00 возгорание было ликвидировано.