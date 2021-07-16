В Донецьку пролунав потужний вибух на газопроводі

У Будьонівському районі окупованого Росією міста Донецьк сталася розгерметизація газопроводу, після якої виникла потужна пожежа.

За даними очевидців вогонь було видно з центру міста.

– О 14.30 під Мушкетівським мостом пролунав вибух. На місце виїхали спецслужби. За попередніми даними ніхто не постраждав, – повідомив так званий глава адміністрації Донецька Олексій Кулемзін.

Місцеві жителі також повідомляють, що перед вибухом було чути характерне шипіння.

У Донецьку потужний вибух: вогонь було видно з центру міста / 10 фотографий

Станом на 18.00 пожежу було ліквідовано.