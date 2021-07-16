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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

У Донецьку потужний вибух: вогонь було видно з центру міста

Вибух газопроводу в Донецьку

У Будьонівському районі окупованого Росією міста Донецьк сталася розгерметизація газопроводу, після якої виникла потужна пожежа.

За даними очевидців вогонь було видно з центру міста.

– О 14.30 під Мушкетівським мостом пролунав вибух. На місце виїхали спецслужби. За попередніми даними ніхто не постраждав, – повідомив так званий глава адміністрації Донецька Олексій Кулемзін.

Місцеві жителі також повідомляють, що перед вибухом було чути характерне шипіння.

В Донецьку пролунав потужний вибух на газопроводі
В Донецьку пролунав потужний вибух на газопроводі
В Донецьку пролунав потужний вибух на газопроводі
В Донецьку пролунав потужний вибух на газопроводі
В Донецьку пролунав потужний вибух на газопроводі
В Донецьку пролунав потужний вибух на газопроводі
В Донецьку пролунав потужний вибух на газопроводі
В Донецьку пролунав потужний вибух на газопроводі
В Донецьку пролунав потужний вибух на газопроводі
В Донецьку пролунав потужний вибух на газопроводі
В Донецьку пролунав потужний вибух на газопроводі
В Донецьку пролунав потужний вибух на газопроводі
В Донецьку пролунав потужний вибух на газопроводі
В Донецьку пролунав потужний вибух на газопроводі
В Донецьку пролунав потужний вибух на газопроводі
В Донецьку пролунав потужний вибух на газопроводі
В Донецьку пролунав потужний вибух на газопроводі
В Донецьку пролунав потужний вибух на газопроводі
В Донецьку пролунав потужний вибух на газопроводі
В Донецьку пролунав потужний вибух на газопроводі
У Донецьку потужний вибух: вогонь було видно з центру міста / 10 фотографий

Станом на 18.00 пожежу було ліквідовано.

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