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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Вибух у Кам’янець-Подільському: постраждало п’ятеро дорослих та 4-річна дитина

Вибух у Кам’янець-Подільському: постраждало п’ятеро дорослих та 4-річна дитина

У Хмельницькій області поліція з’ясовує обставини вибуху, у результаті якого постраждало шестеро людей, серед яких 4-річна дитина.

У Нацполіцію надійшло повідомлення від Державної служби надзвичайних ситуацій про те, що у Кам’янець-Подільському на вулиці Розвадовського почули звуки, схожі на постріли.

Правоохоронці, які прибули на місце події, з’ясували, що вибухнув невідомий пристрій. За попередніми даними – підірвалася граната.

Через це постраждало шестеро громадян, серед них 4-річна дитина. Всіх поранених госпіталізували у Кам’янець-Подільську міську лікарню. Наразі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Поліцейські затримали правопорушника, який, найімовірніше, вчинив підрив. За попередньою інформацією, зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння. Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини та деталі події.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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