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Юлія Захарченко |

Забрызгали лицо и ударили ногой по голове: в Одессе обокрали пенсионерку

Забрызгали лицо и ударили ногой по голове: в Одессе обокрали пенсионерку

В Одессе задержали иностранца и его подругу, подозреваемых в разбойном нападении на 76-летнюю пенсионерку.

Прохожий сообщил правоохранителям, что к нему за помощью обратилась пожилая женщина. По ее словам, на улице Луцкой мужчина с девушкой забрызгали ей в лицо каким-то веществом и сорвали сумку с плеча.

В Одессе иностранец и украинка напали и ограбили пенсионерку

Также пенсионерку ударили ногой по голове, чтобы она отпустила сумку и перестала сопротивляться. Врачи оказали пострадавшей необходимую медицинскую помощь.

Полицейские получили приметы нападавших. В течение часа правоохранители установили личности 32-летнего гражданина другого государства и 22-летней одесситки, а также их местонахождение.

В Одессе иностранец и украинка напали и ограбили пенсионерку

Злоумышленников задержали по месту жительства. Оба нападающих имеют судимости — мужчина за тяжкие преступления, а женщина — за имущественные.

Правонарушителям сообщили о подозрении по статье 187 (Разбой) УК Украины. Наибольшее наказание предусматривает заключение до 10 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

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Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime, Нацполиция

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