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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

На Харьковщине комбайн перевернулся во время движения: спасатели достали тело мужчины

На Харьковщине комбайн перевернулся во время движения: спасатели достали тело мужчины

В Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие. На грунтовой дороге комбайн перевернулся с дороги в кювет, зажав водителя.

Сообщение об аварии поступило в службу спасения вчера днем. ДТП произошло в селе Мурафа Богодуховского района Харьковской области.

На место аварии прибыли спасатели, привлекли пожарно-спасательный автомобиль и дополнительно автокран частного предпринимателя.

В ДСНС отметили, что спасатели извлекли тело мужчины 1977 года из-под комбайна Дон-1500Б, перевернувшийся во время движения. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия.

Накануне произошло ДТП с автобусом Киев — Вроцлав. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и двухэтажный транспорт перевернулся в кювет.

В салоне автобуса находилось 60 украинцев — двое водителей и 58 пассажиров. По данным полиции, 23 граждан Украины госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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