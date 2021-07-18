У Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода. На ґрунтовій дорозі комбайн перекинувся з дороги у кювет, затиснувши водія.

Повідомлення про аварію надійшло у службу порятунку вчора вдень. ДТП сталася у селі Мурафа Богодухівського району Харківської області.

На місце аварії прибули рятувальники, залучили пожежно-рятувальний автомобіль та додатково автокран приватного підприємця.

У ДСНС зазначили, що рятувальники вилучили тіло чоловіка 1977 року народження з-під комбайна Дон-1500Б, що перекинувся під час руху. Наразі спеціалісти з’ясовують всі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди.

Напередодні сталася ДТП з автобусом Київ – Вроцлав. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням та двоповерховий транспорт перекинувся у кювет.

У салоні автобуса перебувало 60 українців – двоє водіїв та 58 пасажирів. За даними поліції, 23 громадян України госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.