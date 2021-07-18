ДТП в Запорожье — подробности ДТП происшествия 17 июля в Запорожье

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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Запорожье водитель под наркотиками сбил женщину с 9-летним ребенком

В Запорожье водитель под наркотиками сбил женщину с 9-летним ребенком

В городе Запорожье водитель легковушки наехал на 37-летнюю женщину и 9-летнего мальчика. Пострадавших госпитализировали в больницу с телесными повреждениями.

ДТП произошло в Вознесеновском районе города. По данным полиции, водитель автомобиля Volkswagen Golf 1994 года рождения осуществлял движение на проезжей части Прибрежной магистрали.

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Однако правонарушитель совершил наезд на пешеходов — ими стала женщина 1984 года рождения и 9-летний мальчик, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

По результатам медицинского осмотра, водитель легковушки находился в состоянии наркотического опьянения. Полицейские задержали злоумышленника.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает заключение до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до восьми лет. Следствие продолжается.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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