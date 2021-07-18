ДТП у Запоріжжі – подробиці ДТП події 17 липня у Запоріжжі

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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Запоріжжі водій під наркотиками збив жінку з 9-річною дитиною

У Запоріжжі водій під наркотиками збив жінку з 9-річною дитиною

У місті Запоріжжі водій легковика наїхав на 37-річну жінку та 9-річного хлопчика. Постраждалих госпіталізували у лікарні з тілесними ушкодженнями.

ДТП сталася у Вознесенівському районі міста. За даними поліції, водій автомобіля Volkswagen Golf 1994 року народження здійснював рух на проїзній частині Прибережної магістралі.

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Однак правопорушник наїхав на пішоходів – ними стала жінка 1984 року народження та 9-річний хлопчик, які переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

За результатами медичного огляду, водій легковика перебував у стані наркотичного сп’яніння. Поліцейські затримали зловмисника.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Найбільше покарання за цією статтей передбачає ув’язнення до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до восьми років. Слідство триває.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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