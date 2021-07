Четверть сотни погибших и почти 50 раненых: в пригороде Багдада взорвалась бомба

В результате взрыва бомбы в одном из пригородов Багдада погибло по меньшей мере 25 человек, еще около полусотни получили ранения различной степени тяжести.

По информации полиции Ирака, взрыв прогремел недалеко от рынка.

????#Iraq:Massive explosion strikes al-Wuhaylat market in #SadrCity east of #Baghdad.

Initial reports suggest the explosion was caused by an IED. pic.twitter.com/YjXyKMnAtV

— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ???? (@W0lverineupdate) July 19, 2021