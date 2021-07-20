Четверть сотни погибших и почти 50 раненых: в пригороде Багдада взорвалась бомба

В результате взрыва бомбы в одном из пригородов Багдада погибло по меньшей мере 25 человек, еще около полусотни получили ранения различной степени тяжести.
По информации полиции Ирака, взрыв прогремел недалеко от рынка.
????#Iraq:Massive explosion strikes al-Wuhaylat market in #SadrCity east of #Baghdad.
Initial reports suggest the explosion was caused by an IED. pic.twitter.com/YjXyKMnAtV
— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ???? (@W0lverineupdate) July 19, 2021
В этот момент там было людно, поскольку мусульмане закупали продукты перед праздником Ид аль-Адха.
Ни одна террористическая организация до сих пор не взяла на себя ответственность за теракт.
Представители органов безопасности Ирака сообщили, что среди жертв был ребенок.
Кроме того, число погибших и пострадавших продолжает расти. Криминалисты уверены, что причиной трагедии стал террорист-смертник.
Премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Казыми поручил арестовать командующего вооруженными силами в районе происшествия.
Он также приказал оперативному командованию начать расследование.
Фото: Twitter ناصر علي العراقي