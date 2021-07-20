Чверть сотні загиблих і майже 50 поранених: у передмісті Багдада вибухнула бомба

Внаслідок вибуху бомби в одному із передмість Багдада загинуло щонайменше 25 осіб, ще близько півсотні зазнали поранень різного ступеня важкості.
За інформацією поліції Іраку, вибух пролунав поблизу ринку.
????#Iraq:Massive explosion strikes al-Wuhaylat market in #SadrCity east of #Baghdad.
Initial reports suggest the explosion was caused by an IED. pic.twitter.com/YjXyKMnAtV
— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ???? (@W0lverineupdate) July 19, 2021
У цей момент там було людно, оскільки мусульмани закуповували продукти перед святом Ід аль-Адха.
Жодна терористична організація досі не взяла на себе відповідальність за теракт.
Представники органів безпеки Іраку повідомили, що серед жертв була дитина.
Крім того, кількість загиблих та постраждалих продовжує зростати. Криміналісти впевнені, що причиною трагедії став терорист-смертник.
Прем’єр-міністр Іраку Мустафа Аль-Казимі доручив заарештувати командувача збройними силами в районі події.
Він також наказав оперативному командуванню розпочати розслідування.
Фото: Twitter ناصر علي العراقي