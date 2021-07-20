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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Чверть сотні загиблих і майже 50 поранених: у передмісті Багдада вибухнула бомба

Теракт в Багдаде

Внаслідок вибуху бомби в одному із передмість Багдада загинуло щонайменше 25 осіб, ще близько півсотні зазнали поранень різного ступеня важкості.

За інформацією поліції Іраку, вибух пролунав поблизу ринку.

У цей момент там було людно, оскільки мусульмани закуповували продукти перед святом Ід аль-Адха.

Жодна терористична організація досі не взяла на себе відповідальність за теракт.

Представники органів безпеки Іраку повідомили, що серед жертв була дитина.

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Крім того, кількість загиблих та постраждалих продовжує зростати. Криміналісти впевнені, що причиною трагедії став терорист-смертник.

Прем’єр-міністр Іраку Мустафа Аль-Казимі доручив заарештувати командувача збройними силами в районі події.

Чверть сотні загиблих і майже 50 поранених: у передмісті Багдада вибухнула бомба
Чверть сотні загиблих і майже 50 поранених: у передмісті Багдада вибухнула бомба
Чверть сотні загиблих і майже 50 поранених: у передмісті Багдада вибухнула бомба
Чверть сотні загиблих і майже 50 поранених: у передмісті Багдада вибухнула бомба
Чверть сотні загиблих і майже 50 поранених: у передмісті Багдада вибухнула бомба
Чверть сотні загиблих і майже 50 поранених: у передмісті Багдада вибухнула бомба
Чверть сотні загиблих і майже 50 поранених: у передмісті Багдада вибухнула бомба
Чверть сотні загиблих і майже 50 поранених: у передмісті Багдада вибухнула бомба
Чверть сотні загиблих і майже 50 поранених: у передмісті Багдада вибухнула бомба / 4 фотографии

Він також наказав оперативному командуванню розпочати розслідування.

Фото: Twitter ناصر علي العراقي

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