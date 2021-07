Чверть сотні загиблих і майже 50 поранених: у передмісті Багдада вибухнула бомба

Внаслідок вибуху бомби в одному із передмість Багдада загинуло щонайменше 25 осіб, ще близько півсотні зазнали поранень різного ступеня важкості.

За інформацією поліції Іраку, вибух пролунав поблизу ринку.

????#Iraq:Massive explosion strikes al-Wuhaylat market in #SadrCity east of #Baghdad.

Initial reports suggest the explosion was caused by an IED. pic.twitter.com/YjXyKMnAtV

— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ???? (@W0lverineupdate) July 19, 2021