ДТП в Харьковской области — подробности ДТП происшествия 18 июля на Харьковщине

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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Столкновение авто на Харьковщине: среди пяти пострадавших 2-летний ребенок

Столкновение авто на Харьковщине: среди пяти пострадавших 2-летний ребенок

В Харьковской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек, среди которых двухлетний ребенок.

ДТП произошло на трассе Песчанка — Карловка — Полтава. По данным полиции, водитель авто Renault Sandero 1996 года рождения умер в больнице.

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Больше всего пострадавших находилось в легковушке Dacia Logan, которой управлял 48-летний водитель. Мужчину и трех пассажиров этого транспортного средства в возрасте 46, 20 и 2 лет госпитализировали в медицинское учреждение.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает заключение на срок до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами до трех лет. Полицейские выясняют все обстоятельства и причины ДТП.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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