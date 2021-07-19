ДТП у Харківській області – подробиці ДТП події 18 липня на Харківщині

У Харківській області автомобіль зіткнувся з легковим. У результаті аварії постраждало п’ятеро людей, серед яких 2-річна дитина.

ДТП сталася на трасі Піщанка – Карлівка – Полтава. За даними поліції, водій авто Renault Sandero 1996 року народження помер у лікарні.

Найбільше постраждалих перебувало у легковику Dacia Logan, яким керував 48-річний водій. Чоловіка та трьох пасажирів цього транспорту віком 46, 20 та 2 років госпіталізували у медичний заклад.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає ув’язнення на термін до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років. Поліцейські з’ясовують всі обставини та причини ДТП.