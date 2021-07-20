В одном из ресторанов Днепра задержали 32-летнего патрульного полицейского во время получения $1 тыс. (27,5 тыс. грн) взятки.

За эти средства он обещал водителю договориться в суде о непривлечении ее к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Женщине грозило 17 тыс. грн штрафа и лишение права год управлять транспортом.

Задержали полицейского работники внутренней безопасности и Государственного бюро расследований во время получения оговоренной суммы в заведении питания.

Вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства.

Сейчас патрульный в изоляторе временного содержания ждет вручения подозрения.

Из ресторана в СИЗО: в Днепре патрульному грозит до 8 лет тюрьмы за взятку / 3 фотографии

В случае доказательства вины в злоупотреблении влиянием ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.