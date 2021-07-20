У одному з ресторанів Дніпра затримали 32-річного патрульного поліцейського під час отримання $1 тис. (27,5 тис. грн) хабара.

За ці кошти він обіцяв водійці домовитися в суді про непритягнення її до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Жінці загрожувало 17 тис. грн штрафу та позбавлення права рік керувати транспортом.

Затримали поліцейського працівники внутрішньої безпеки та Державного бюро розслідувань під час отримання обумовленої суми в закладі харчування.

Речові докази долучено до матеріалів кримінального провадження.

Наразі патрульний в ізоляторі тимчасового тримання чекає на вручення підозри.

Із ресторану до СІЗО: у Дніпрі патрульному загрожує до 8 років тюрми за хабар / 3 фотографии

У разі доведення вини у зловживанні впливом йому загрожує від 3 до 8 років в’язниці з конфіскацією майна.