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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Із ресторану до СІЗО: у Дніпрі патрульному загрожує до 8 років тюрми за хабар

Затримання патрульного в Дніпрі за хабар

У одному з ресторанів Дніпра затримали 32-річного патрульного поліцейського під час отримання $1 тис. (27,5 тис. грн) хабара.

За ці кошти він обіцяв водійці домовитися в суді про непритягнення її до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Жінці загрожувало 17 тис. грн штрафу та позбавлення права рік керувати транспортом.

Затримали поліцейського працівники внутрішньої безпеки та Державного бюро розслідувань під час отримання обумовленої суми в закладі харчування.

Речові докази долучено до матеріалів кримінального провадження.

Наразі патрульний в ізоляторі тимчасового тримання чекає на вручення підозри.

Затримання патрульного в Дніпрі за хабар
Затримання патрульного в Дніпрі за хабар
Затримання патрульного в Дніпрі за хабар
Затримання патрульного в Дніпрі за хабар
Затримання патрульного в Дніпрі за хабар
Затримання патрульного в Дніпрі за хабар
Із ресторану до СІЗО: у Дніпрі патрульному загрожує до 8 років тюрми за хабар / 3 фотографии

У разі доведення вини у зловживанні впливом йому загрожує від 3 до 8 років в’язниці з конфіскацією майна.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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