Утром 20 июля в Кривом Роге правоохранители задержали пациента психбольницы 21-летнего Ивана Евсейчева, который накануне убил 54-летнего медбрата и сбежал из больницы.
В течение двух дней после нападения Иван скрывался в разных местах.
Сегодня его нашли в 50 км от места преступления в селе Зеленое Ингулецкого района.
Сейчас нападающего доставили в полицию для выяснения обстоятельств преступления.
На поиски беглеца был ориентирован весь личный состав районной и городской полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Пациенту психбольницы грозит до 15 лет лишения свободы.
Инцидент произошел ночью 18 июня в Гейкивской психоневрологической больнице. Пациент психбольницы убил медбрата в день его рождения.
По данным правоохранителей, Иван смертельно ударил медика металлической ножкой от стула в висок. После чего он сбежал.
Утром коллега погибшего нашла его тело в палате и сразу сообщила об этом в полицию.