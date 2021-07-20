Утром 20 июля в Кривом Роге правоохранители задержали пациента психбольницы 21-летнего Ивана Евсейчева, который накануне убил 54-летнего медбрата и сбежал из больницы.

В течение двух дней после нападения Иван скрывался в разных местах.

Сегодня его нашли в 50 км от места преступления в селе Зеленое Ингулецкого района.

Сейчас нападающего доставили в полицию для выяснения обстоятельств преступления.

На поиски беглеца был ориентирован весь личный состав районной и городской полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Пациенту психбольницы грозит до 15 лет лишения свободы.

Инцидент произошел ночью 18 июня в Гейкивской психоневрологической больнице. Пациент психбольницы убил медбрата в день его рождения.

По данным правоохранителей, Иван смертельно ударил медика металлической ножкой от стула в висок. После чего он сбежал.

Утром коллега погибшего нашла его тело в палате и сразу сообщила об этом в полицию.