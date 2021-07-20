Вранці 20 липня у Кривому Розі правоохоронці затримали пацієнта психлікарні 21-річного Івана Євсейчева, який напередодні вбив 54-річного медбрата та втік з лікарні.

Протягом двох днів після нападу Іван переховувався у різних місцях.

Сьогодні його знайшли за 50 км від місця скоєння злочину в селі Зелене Інгулецького району.

Наразі нападника доставили до поліції для з’ясування обставин злочину.

На пошуки втікача було орієнтовано весь особовий склад районної та міської поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Пацієнту психлікарні загрожує до 15 років позбавлення волі.

Інцидент стався вночі 18 липня у Гейківській психоневрологічній лікарні. Пацієнт психлікарні вбив медбрата у день його народження.

За даними правоохоронців, Іван смертельно вдарив медика металічною ніжкою від стільця у скроню. Після чого він утік.

Вранці колега загиблого знайшла його тіло в палаті й одразу повідомила про це до поліції.