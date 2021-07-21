Отрубил экс-жене голову во сне, а потом убил дочь: подробности убийства в Луцке

В Луцке мужчина совершил двойное убийство – сначала во сне отрубил голову 56-летней экс-жене, а затем убил 22-летнюю дочь.

Инцидент произошел в доме №32 по проспекту Соборности, сообщили в полиции.

— Бедняжка пыталась убежать, но он догнал ее в коридоре. Она сама работала, он ни копейки не давал в семью. Танечка институт закончила, магистратуру, должна на днях идти на новую работу, — рассказала родственница убитых.

По ее словам, семейная пара уже давно оформила развод, однако все трое продолжали жить в одной квартире, поскольку женщинам некуда было пойти.

Злоумышленник, отметила родственница, нигде не работал и постоянно злоупотреблял алкоголем.

Кроме того, в семье постоянно происходили случаи бытового насилия. В частности, около года назад мужчина жестоко избил свою экс-жену и дочь, однако в тюрьму не сел и отделался штрафом.

После этого случая 56-летняя женщина еще дважды жаловалась на бывшего мужа в полицию, однако по непонятным причинам постоянно отказывалась писать заявления.

Официально мужчина не имел никаких психических отклонений, однако несколько месяцев назад он пытался покончить жизнь самоубийством.

Он нанес себе ножевое ранение в грудь и сбросился в озеро, но медикам удалось его спасти.

Злоумышленник направлен на психиатрическое освидетельствование. Если медики не выявят никаких заболеваний убийцу будут судить по факту п.1 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах) УК Украины.

Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, либо пожизненное заключение.