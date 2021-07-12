В селе на Шосткинщине Сумской области задержали мужчину, который убил и расчленил родную мать. Останки женщины нашли во дворе и в лесу за селом.

83-летняя пенсионерка приехала в гости к сыну из Киева. Между сыном и матерью возник бытовой конфликт, после чего 62-летний мужчина решился на убийство.

Поняв, что произошло, тело матери злоумышленник решил расчленить.

О том, что женщина внезапно исчезла, полицейским сообщил знакомый семьи, проживающий в том же селе.

Останки закопал в лесу: под Шосткой мужчина убил и расчленил мать / 4 фотографии

Во время проведения следственных действий было обнаружено не только орудие убийства, но и останки женщины. Сначала мужчина отрицал свою причастность, но впоследствии сам во всем признался.

Чтобы избежать наказания за содеянное, он спрятал останки убитой матери в мешки и закопал в разных местах.

Сейчас 62-летнего злоумышленника поместили в СИЗО. Уголовное производство открыто по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

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