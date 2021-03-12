Пираты захватили танкер Davide B: на борту были украинские моряки

Девять вооруженных пиратов в Гвинейском проливе напали на танкер Davide B с флагом Мальты.

Они похитили 15 из 21 члена экипажа: на судне находились украинские, румынские и филиппинские моряки.

Отмечается, что танкер Davide B транспортировал жидкие химические вещества. Инцидент произошел у берегов Нигерии.

Известно, что на борт прибыли сотрудники службы безопасности. Шесть моряков, оставшихся на судне, целы и невредимы.

МИД Украины пока не предоставило официальной информации о похищении украинских моряков с танкера Davide B.

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Гвинейский залив

По данным Международного морского бюро, Гвинейский залив считается наиболее опасной зоной мирового океана из-за угрозы со стороны пиратов.

Только в 2020 году там было похищено 130 членов экипажей, что составляет 95% от всех морских похищений в мире за указанный период.

Пиратство в Гвинейском заливе стало “популярным” в начале 2000-х годов.

Сначала морских грабителей интересовали суда, перевозящие нефтепродукты. Отмечается, что с годами пираты становились более агрессивными и лучше вооружены.

Источник: Trade Winds