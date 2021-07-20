Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Измена и пытки: в отношении двух экс-сотрудников СБУ Крыма начато заочное следствие

Катування

Суд разрешил начать заочное расследование в отношении двух бывших сотрудников Службы безопасности Украины по Крыму, которые предали присягу и перешли на службу в незаконно созданное на полуострове управление ФСБ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующее решение было принято во вторник, 20 июля.

По информации правоохранителей, в начале февраля 2015 года злоумышленники похитили проукраинского активиста.

Затем участника Революции достоинства, имя которого не указывается, заставили под пытками сознаться в нанесении телесных повреждений сотруднику расформированного спецподразделения Беркут 18 февраля 2014 года, чего тот не совершал.

Злоумышленникам инкриминируют преступление, предусмотренное ч.1 ст.438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Читайте
На Харьковщине СБУ задержала "депутата ЛНР"

Если обвиняемые будут признаны виновными, им грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

Источник: прокуратура АРК

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка