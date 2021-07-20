Измена и пытки: в отношении двух экс-сотрудников СБУ Крыма начато заочное следствие

Суд разрешил начать заочное расследование в отношении двух бывших сотрудников Службы безопасности Украины по Крыму, которые предали присягу и перешли на службу в незаконно созданное на полуострове управление ФСБ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующее решение было принято во вторник, 20 июля.

По информации правоохранителей, в начале февраля 2015 года злоумышленники похитили проукраинского активиста.

Затем участника Революции достоинства, имя которого не указывается, заставили под пытками сознаться в нанесении телесных повреждений сотруднику расформированного спецподразделения Беркут 18 февраля 2014 года, чего тот не совершал.

Злоумышленникам инкриминируют преступление, предусмотренное ч.1 ст.438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Если обвиняемые будут признаны виновными, им грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

Источник: прокуратура АРК