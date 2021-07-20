На Харьковщине СБУ задержала "депутата ЛНР" — ФОТО и ДЕТАЛИ

В Харьковской области контрразведка СБУ задержала бывшего “депутата” самопровозглашенных псевдореспублик “ЛДНР”.

Правоохранители установили, что задержанный является жителем Луганска и в 2014 он участвовал в создании противозаконных органов власти на оккупированных территориях Луганской области.

Кроме этого мужчина причастен к принятию “конституции ЛНР”.

Во время обыска правоохранители обнаружили у задержанного “паспорт” фейковой республики и некоторые “регистрационные документы” выданные псевдогосударственными образованиями.

Служба безопасности Украины установила, что фигурант был “депутатом Народного совета” и “парламента Союза народных республик ЛДНР”.

На Харьковщине СБУ задержала “депутата ЛНР” / 4 фотографии

За свою подрывную деятельность против Украины злоумышленник постоянно получал различные поощрения от главарей “ЛДНР”.

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Данная статья предусматривает наказание от трех до пяти лет заключения с конфискацией имущества или без нее.