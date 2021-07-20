Зрада та тортури: стосовно двох екс-співробітників СБУ Криму розпочато заочне слідство

Суд дозволив почати заочне розслідування стосовно двох колишніх співробітників Служби безпеки України у Криму, які зрадили присягу та перейшли на службу до незаконно створеного на півострові управління ФСБ.

Як повідомляє прес-служба відомства, відповідне рішення було ухвалене у вівторок, 20 липня.

За інформацією правоохоронців, на початку лютого 2015 року зловмисники викрали проукраїнського активіста.

Потім учасника Революції гідності, ім’я якого не розголошується, тортурами змусили зізнатися у нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику розформованого спецпідрозділ Беркут 18 лютого 2014 року, чого той не скоював.

Зловмисникам інкримінують злочин, передбачений ч.1 ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Якщо обвинувачених буде визнано винними, їм загрожує від восьми до 12 років позбавлення волі.

Джерело: прокуратура АРК