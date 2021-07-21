Вдень 21 липня на станції метро Хрещатик у Києві сталася бійка між чоловіками.

Як заявила заступниця начальника Київського метрополітену Наталія Макогон, стрілянини в метро Хрещатик не було.

Водночас на відео чутно, як один із учасників бійки кричить – Стояти, стріляти буду!

Станом на 17.30 вечора на станції метро Хрещатик працюють правоохоронці, учасників конфлікту затримали. Наразі встановлюються особи підозрюваних.

– Ситуація повністю закінчилася. Ніякої стрілянини не було, але було застосовано сльозогінний газ. Постраждалих немає, – уточнила Наталія Макогон.

На станції метро Хрещатик увімкнули вентиляцію, аби розпилений газ вивітрився якомога швидше.

На графік руху поїздів бійка на станції метро Хрещатик не вплинула, метрополітен працює у штатному режимі.