Гражданин Украины, которого впервые в истории Украины задержали по подозрению в пиратстве, проживает в Николаеве.

Со времени возвращения на родину после захвата судна в Индийском океане и требования выкупа, мужчина несколько раз менял паспорта и места жительства, сообщают в Службе безопасности Украины.

Злоумышленник работал в международной компании, которая занимается охраной коммерческих судов от пиратов.

Однако вместо того, чтобы охранять, угрожая оружием капитану корабля, мужчина требовал изменить курс судна и $500 тыс.

После четырехдневных переговоров менеджерам компании судовладельца удалось уговорить пирата сдать оружие и разблокировать судно за $6 тыс.

Однако, когда гражданин Украины вернулся на плавучую базу охранной компании, захватил ее арсенал и начал новые переговоры. На этот раз он грозился выбросить все оружие за борт, если не получит $100 тыс.

Компания отказалась выплачивать выкуп, поэтому мужчина успел выбросить часть оружия. После этого его остановили силой.

К ответственности его не могли привлечь, потому что события происходили в открытом море, а на нейтральные воды не распространяется юрисдикция ни одного государства.

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Жителя Николаева задержали уже в Украине и объявили подозрение по факту пиратства – в применении насилия, грабеже или других враждебных действиях в отношении экипажа морского судна.

За это ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщают в СБУ, согласно Конвенции Совета Европы о предотвращении терроризма, незаконные акты, направленные против безопасности морского судоходства, относятся к террористическим преступлениям.

Поэтому расследование и противодействие таким действиям является приоритетом современной отечественной спецслужбы.