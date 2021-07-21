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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Требовал $600 тыс. и выбрасывал оружие за борт: детали задержания первого пирата в Украине

Затримання пірата

Гражданин Украины, которого впервые в истории Украины задержали по подозрению в пиратстве, проживает в Николаеве.

Со времени возвращения на родину после захвата судна в Индийском океане и требования выкупа, мужчина несколько раз менял паспорта и места жительства, сообщают в Службе безопасности Украины.

Злоумышленник работал в международной компании, которая занимается охраной коммерческих судов от пиратов.

Однако вместо того, чтобы охранять, угрожая оружием капитану корабля, мужчина требовал изменить курс судна и $500 тыс.

После четырехдневных переговоров менеджерам компании судовладельца удалось уговорить пирата сдать оружие и разблокировать судно за $6 тыс.

Однако, когда гражданин Украины вернулся на плавучую базу охранной компании, захватил ее арсенал и начал новые переговоры. На этот раз он грозился выбросить все оружие за борт, если не получит $100 тыс.

Компания отказалась выплачивать выкуп, поэтому мужчина успел выбросить часть оружия. После этого его остановили силой.

К ответственности его не могли привлечь, потому что события происходили в открытом море, а на нейтральные воды не распространяется юрисдикция ни одного государства.

Затримання пірата
Затримання пірата
Затримання пірата
Затримання пірата
Затримання пірата
Затримання пірата
Затримання пірата
Затримання пірата
Затримання пірата
Затримання пірата
Затримання пірата
Затримання пірата
Затримання пірата
Затримання пірата
Требовал $600 тыс. и выбрасывал оружие за борт: детали задержания первого пирата в Украине / 7 фотографий

Жителя Николаева задержали уже в Украине и объявили подозрение по факту пиратства – в применении насилия, грабеже или других враждебных действиях в отношении экипажа морского судна.

За это ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщают в СБУ, согласно Конвенции Совета Европы о предотвращении терроризма, незаконные акты, направленные против безопасности морского судоходства, относятся к террористическим преступлениям.

Поэтому расследование и противодействие таким действиям является приоритетом современной отечественной спецслужбы.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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