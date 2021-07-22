У Рокитному Рівненської області засудили 32-річну жінку, яка в пориві ревнощів зарізала співмешканця.

Інцидент стався наприкінці грудня минулого року. На застілля до пари в гості прийшли знайомі, і в розпал вечірки між закоханими стався конфлікт.

Зрадив з подругою: на Рівненщині засудили жінку, яка зарізала 27-річного хлопця / 2 фотографии

Приревнувавши до подруги молодшого за себе чоловіка, жінка схопила кухонного ножа і завдала один удар в область серця.

Поліцію і швидку допомогу довелося викликати переляканим гостям.

Зрозумівши, що сталося, вона намагалась зупинити кровотечу, однак, 27-річний хлопець помер одразу після госпіталізації.

Що вирішив суд

На судових слуханнях жінка щиро розкаювалася та запевняла, що не планувала вбивати чоловіка, а лише залякати.

Кримінальне провадження здійснювалося за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України.

Сарненський районний суд визнав жінку винною і засудив до семи років позбавлення волі.

Джерело: Рівненська обласна прокуратура