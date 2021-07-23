В Днепре мужчина после застолья убил свою гостью, нанеся ей сильные повреждения по всему телу, а после — выбросил тело в колодец.

Семидесятилетняя Флюра Шайдулина, мать предполагаемого убийцы, показывает заброшенный водопроводный колодец в ее дворе. Там накануне копы обнаружили ужасную находку.

Пока матери не было дома, ее 34-летнего сына Юрия задержали и отвезли в участок.

После шумного застолья со случайной незнакомкой, Юрий прямо в собственном же доме забил женщину до смерти.

— Между 34-летним владельцем указанного дома и неизвестной произошел конфликт в ходе которого последний нанес ей многочисленные телесные повреждения в область головы и туловища от чего женщина скончалась на месте, — говорит заместитель руководителя Днепровского отдела полиции №2 Александр Гаврилов.

Ночью мужчина вытащил тело из дома и выбросил в колодец.

Женщину достали из колодца сильно избитой и с переломами по всему телу. Скрывать здесь жертву убийце удалось только два дня.

Кто именно сообщил в полицию об убийстве и находке в колодце полиция не сообщает.

Однако мать своего сына упорно защищает. Женщина отказывается верить, что ее Юрий способен на такое зверство.

Пенсионерка даже предполагает, что труп в их колодец могли подбросить, чтобы подставить сына. По ее словам, в ночь убийства Юрий будто потерял память и отрицает, что от алкоголя.

Сколько именно людей пьянствовали с Юрием в ту ночь — правоохранители только выясняют.

Подозреваемый в убийстве не говорит кем была убитая им женщина. Настаивает на своем — не помнит. В полиции также не знают имя жертвы.

Личность убитой женщины только устанавливается. А вот соседи Юрия после его задержания наконец вздохнули с облегчением.

Если вину Юрия в пьяной расправе над незнакомкой докажут — за решетку мужчина может загреметь на целых 15 лет. Подозреваемого уже держат в СИЗО.