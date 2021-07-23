У Дніпрі чоловік після застілля вбив свою гостю, нанісши їй сильні ушкодження по всьому тілу, а після – викинув тіло у колодязь.

Сімдесятирічна Флюра Шайдуліна, мати ймовірного вбивці, показує закинутий водопровідний колодязь у її дворі. Там напередодні копи виявили надзвичайно жахливу знахідку.

Поки матері не було вдома, її 34-річного сина Юрія затримали й відвезли до відділку.

Після гучного застілля із випадковою незнайомкою Юрій просто у власному ж домі забив жінку до смерті.

– Між 34-річним власником вказаного будинку та невідомою відбувся конфлікт в ході якого останній наніс їй численні тілесні ушкодження в область голови та тулуба від чого жінка померла на місці, – каже заступник керівника Дніпровського відділу поліції №2 Олександр Гаврилов.

Вночі чоловік витягнув тіло з дому та викинув у колодязь.

Жінку дістали із криниці сильно побитою та з переломами по всьому тілу. Приховувати тут жертву вбивці вдалось лише два дні.

Хто саме повідомив до поліції про вбивство та знахідку у криниці поліція не повідомляє.

Проте мати свого сина вперто захищає. Жінка відмовляється вірити, що її Юрій здатен на таке звірство.

Пенсіонерка навіть припускає, що труп у їхню криницю могли підкинути, щоб підставити сина. За її словами, у ніч вбивства Юрій ніби втратив пам’ять і заперечує, що від алкоголю.

Скільки саме людей пиячили з Юрієм тієї ночі – правоохоронці тільки з’ясовують.

Підозрюваний у вбивстві не каже ким була вбита ним жінка. Наполягає на своєму – не пам’ятає. У поліції також не знають ім’я жертви.

Особу вбитої жінки лише встановлюють. А от сусіди Юрія після його затримання нарешті зітхнули з полегшенням.

Якщо провину Юрія у п’яній розправі над незнайомкою доведуть – за грати чоловік може загриміти аж на 15 років. Наразі підозрюваного вже тримають у СІЗО.