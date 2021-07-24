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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Загорелся мусор: на Крещатике в Киеве произошел пожар

Загорелся мусор: на Крещатике в Киеве произошел пожар

В центре Киева произошел пожар. На улице Крещатик,13 в Печерском районе столицы во дворе многоэтажек вспыхнул огонь.

Сообщение о пожаре в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины поступило 24 июля в 14.20.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, выяснили, что пожар произошел во дворе многоэтажек на открытой территории.

По данным ДСНС, в контейнерах горел мусор. Пламя распространилось на площади 20 квадратных метров.

В 14.40 спасателям удалось локализовать пожар, а в 14.58 — полностью ликвидировать. Для тушения огня привлекли одну единицу пожарно-спасательной техники и пятеро спасателей.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Сейчас правоохранители выясняют причину возникновения пожара.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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