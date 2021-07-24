У центрі Києва сталася пожежа. На вулиці Хрещатик, 13 у Печерському районі столиці у дворі багатоповерхівок спалахнув вогонь.

Повідомлення про пожежу в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України надійшло 24 липня о 14.20.

Рятувальники, які прибули на місце події, з’ясували, що пожежа сталася у дворі багатоповерхівок на відкритій території.

За даними ДСНС, у контейнерах горіло сміття. Полум’я розповсюдилося на площі 20 квадратних метрів.

О 14.40 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, а о 14.58 – повністю ліквідувати. Для гасіння вогню залучили одну одиницю пожежно-рятувальної техніки та п’ятеро рятувальників.

На щастя, жертв та постраждалих немає. Наразі правоохоронці з’ясовують причину виникнення пожежі.