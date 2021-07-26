На трассе Киев — Чоп возле села Розвадов Львовской области утром 26 июля произошло ДТП с участием автомобилей Honda и Skoda.

В результате столкновения легковушек травмированы шесть человек, среди них – четверо детей.

Сейчас на этом участке затруднено движение транспорта. Тянучка примерно до километра в обе стороны.

Поэтому патрульная полиция организовала реверсивное движение.

ДТП на трассе Киев-Чоп: шестеро пострадавших, образовалась пробка / 2 фотографии

О состоянии пострадавших ничего неизвестно.

Одной из причин аварии могли стать погодные условия, поскольку на фото видно, что дорога мокрая.