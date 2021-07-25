В Полтавской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на трассе возле села Приходьки.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате ДТП погибли четыре человека.

Авария произошла утром 25 июля на автодороге Р 60 Кролевец — Пирятин. Не сообщается, что стало причиной столкновения двух транспортных средств.

Для высвобождения тел погибших людей привлекли восемь спасателей и две единицы специальной техники ГСЧС. Сейчас специалисты ликвидируют последствия столкновения грузовика и легковушки. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

По данным Национальной полиции, только за период с 1 января до 30 июня включительно произошли 86 459 дорожно-транспортных происшествий. Для сравнения, в прошлом году зафиксировали 72 394 случаев.

За этот год зарегистрировали 10 434 ДТП, в которых погибли или получили травмы жители Украины. Всего 1 482 граждан умерли в результате аварий, еще 12 753 человек получили травмы различной степени тяжести.