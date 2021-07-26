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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

ДТП на трасі Київ-Чоп: шестеро постраждалих, утворився затор

ДТП на трасі Київ-Чоп

На трасі Київ – Чоп поблизу села Розвадів Львівської області вранці 26 липня сталася ДТП за участі автомобілів Honda та Skoda.

Внаслідок зіткнення легковиків травмовано шістьох людей, серед них – четверо дітей.

Нині на цій ділянці ускладнено рух транспорту. Тягнучка приблизно до кілометра в обидва боки.

Тому патрульна поліція організувала реверсний рух.

ДТП на трасі Київ-Чоп
ДТП на трасі Київ-Чоп
ДТП на трасі Київ-Чоп
ДТП на трасі Київ-Чоп
ДТП на трасі Київ-Чоп: шестеро постраждалих, утворився затор / 2 фотографии

Про стан постраждалих нічого невідомо.

Однією з причин аварії могли стати погодні умови, оскільки на фото видно, що дорога мокра.

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Джерело: Патрульна поліція

Фото: Нацполіція

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