Вандал уничтожил клумбы на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве

В центре Киева ночью 27 июля повредили клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни.

О мужчине, который уничтожает цветы, патрульным сообщили прохожие.

Вандала задержали на месте и доставили в отдел полиции.

Нарушителем оказался уроженец Донецкой области, 1980 года рождения.

Мотивы своего поступка он объяснить не смог.

Сейчас решается вопрос об определении правовой квалификации события.

Это не первый случай вандализма на Аллее Героев Небесной Сотни. В октябре 2020 года 21-летний студент, который учится на третьем курсе в одном из столичных университетов, справил здесь нужду. Видео попало в сеть.

Свое поведение он объяснил тем, что находился под воздействием алкоголя.