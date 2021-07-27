Вандал знищив клумби на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві

У центрі Києві вночі 27 липня пошкодили клумби на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Про чоловіка, який знищує квіти, патрульним повідомили перехожі.

Вандала затримали на місці і доставили до відділу поліції.

Порушником виявився уродженець Донецької області, 1980 року народження.

Мотиви свого вчинку він пояснити не зміг.

Зараз вирішується питання щодо визначення правової кваліфікації події.

Це не перший випадок вандалізму на Алеї Героїв Небесної Сотні. У жовтні 2020 року 21-річний студент, який навчається на третьому курсі в одному зі столичних університетів, справив тут нужду. Відео потрапило до мережі.

Свою поведінку він пояснив тим, що перебував під впливом алкоголю.