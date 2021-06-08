В Киеве неизвестные надругались над могилой выдающегося украинского ученого и правоведа.

По данным полиции, на территории Байкового кладбища отломали латунный бюст с могилы Александра Кистяковского — украинского ученого-криминалиста и деятеля украинского национального возрождения.

После этого неизвестные пытались похитить бюст. Правоохранители по горячим следам задержали двух человек, которые могут быть причастными к этому.

У них изъяли бюст. Вскоре правоохранители объявят задержанным лицам о подозрении, а затем подозреваемым изберут меру пресечения.

В полиции открыли уголовное производство по статье 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины. Подозреваемым грозит ограничение свободы до пяти лет или заключение до семи лет.

Вандалы в метро

Недавно вандалы повредили дефибрилляторы в киевском метрополитене, а один из них даже пытались украсть.

Трое парней на станции метро Университет вынули устройства из бокса и открыли электроды — сейчас дефибрилляторы подлежат замене. Также крышки боксов дефибрилляторов повредили на станциях метро Крещатик и Академгородок.