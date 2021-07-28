Авиакатастрофа на Прикарпатье: первые фото и подробности

В среду, 28 июля, в Ивано-Франковской области легкомоторный спортивный самолет упал на дом. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека.

Авария произошла около 13.40 вблизи села Шепаровцы Коломыйского района.

Авиакатастрофа на Прикарпатье: погибли четыре человека / 2 фотографии

Самолет упал на частный жилой дом, после чего начался пожар. Четыре пассажира воздушного судна погибли.

За несколько минут, в 13.58, спасатели локализовали пожар.

К тушению огня привлекли 10 человек и три единицы техники техники ГСЧС.

Авария вертолета в Польше

6 июля в Польше вертолет упал в озеро, на борту находились граждане Украины. В результате аварии пострадали пилот и двое пассажиров.

Раненым помогли туристы, которые проплывали рядом. Их сразу доставили в больницу.

Больше всего пострадала женщина, у которой была травма позвоночника. Также с поврежденным позвоночником госпитализировали ее 17-летнюю дочь и пилота вертолета.

По данным правоохранителей, у вертолета начались проблемы с двигателем вскоре после взлета.

Подробнее об авиакатастрофе в Польше — читайте в материале.