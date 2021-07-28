Авиакатастрофа на Прикарпатье: первые фото и подробности

В среду, 28 июля, в Ивано-Франковской области легкомоторный спортивный самолет упал на дом. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека.
Авария произошла около 13.40 вблизи села Шепаровцы Коломыйского района.
Самолет упал на частный жилой дом, после чего начался пожар. Четыре пассажира воздушного судна погибли.
За несколько минут, в 13.58, спасатели локализовали пожар.
К тушению огня привлекли 10 человек и три единицы техники техники ГСЧС.
Авария вертолета в Польше
6 июля в Польше вертолет упал в озеро, на борту находились граждане Украины. В результате аварии пострадали пилот и двое пассажиров.
Раненым помогли туристы, которые проплывали рядом. Их сразу доставили в больницу.
Больше всего пострадала женщина, у которой была травма позвоночника. Также с поврежденным позвоночником госпитализировали ее 17-летнюю дочь и пилота вертолета.
По данным правоохранителей, у вертолета начались проблемы с двигателем вскоре после взлета.
Подробнее об авиакатастрофе в Польше — читайте в материале.