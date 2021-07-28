Авіакатастрофа на Прикарпатті: перші фото та подробиці

У середу, 28 липня, в Івано-Франківській області легкомоторний спортивний літак впав на дім. Унаслідок авіакатастрофи загинули чотири людини.

Оновлено 15.32. За даними правоохоронців, загинули пілот, житель Прикарпаття, та троє пасажирів-іноземців.

Водночас місцеві ЗМІ пишуть, що загинув пілот Ігор Табанюк. Він був професіоналом своєї справи, інструктором та співвласником аеродрому малої авіації в Коломиї.

На момент авіакатастрофи у будинку, куди впав літак, людей не було.

Наразі поліцейські та інші екстрені служби встановлюють обставини падіння літака WT-10 Advantic.

Аварія сталась близько 13.40 поблизу села Шепарівці Коломийського району.

Авіакатастрофа на Прикарпатті: загинули чотири людини / 2 фотографии

Літак впав на приватний житловий будинок, після чого почалася пожежа. Чотири пасажири повітряного судна загинули.

За декілька хвилин, о 13.58, рятувальники локалізували пожежу.

До гасіння вогню залучили 10 осіб та три одиниці техніки ДСНС.

Аварія вертольота в Польщі

6 липня у Польщі вертоліт впав у озеро, на борту перебували громадяни України. Внаслідок аварії постраждали пілот та двоє пасажирів.

Пораненим допомогли туристи, які пропливали поряд. Їх одразу доставили в лікарню.

Найбільше постраждала жінка, у якої була травма хребта. Також із пошкодженим хребтом госпіталізували її 17-річну дочку та пілота вертольота.

За даними правоохоронців, у вертольота почалися проблеми з двигуном незабаром після зльоту.

Детальніше про авіакатастрофу в Польщі – читайте у матеріалі.