Пожар в Виннице: подробности пожара

В Виннице произошел пожар. Дым от пламени заметили случайные прохожие, которые сообщили в Службу спасения. Огонь вспыхнул в подвальном помещении четырехэтажного жилого дома на улице Пирогова.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили в подвале пострадавшего мужчину. Его вынесли из задымленного помещения и передали медикам экстренной помощи.

Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной пожара. Работники полиции обследовали всю территорию подвального помещения.

Для ликвидации огня привлекли 18 спасателей личного состава и четыре единицы специальной техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 20 февраля, в Украине в начале 2021 года погибли 396 человек во время пожара. В ГЧСЧ отметили, что причиной печальных последствий стало пренебрежение правилами безопасности.

Спасатели призывают граждан быть осторожными и ответственными. В частности, следить за состоянием и исправностью электросети, не оставлять утюг или другую технику включенной в случае выхода из жилья и не позволять детям играть со спичками.