Пожежа у Вінниці: подробиці пожежі

У Вінниці сталася пожежа. Дим від полум’я помітили випадкові перехожі, які повідомили у Службу порятунку. Вогонь спалахнув у підвальному приміщенні чотирьохповерхового житлового будинку на вулиці Пирогова.

Рятувальники, які прибули на місце події, виявили у підвалі постраждалого чоловіка. Його винесли з задимленого приміщення та передали медикам екстреної допомоги.

Наразі фахівці з’ясовують, що стало причиною пожежі. Працівники поліції обстежили всю територію підвального приміщення.

Для ліквідації вогню залучили 18 рятувальників особового складу та чотири одиниці спеціальної техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Станом на 20 лютого, в Україні на початку 2021 року загинуло 396 людей під час пожежі. У ДСНС зазначили, що причиною сумних наслідків стало нехтування правил безпеки.

Рятувальники закликають громадян бути обережними та відповідальними. Зокрема стежити за станом та справністю електромережі, не залишати праски чи іншу техніку ввімкненою у разі виходу з житла та не дозволяти дітям гратися з сірниками.